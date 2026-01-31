Roma i punti fermi di Gasperini | Svilar il più utilizzato

Gian Piero Gasperini ha già preso decisioni chiare alla guida della Roma. Tra i vari cambi, Svilar si conferma il portiere più impiegato. L’allenatore ha scelto spesso lui tra i pali, lasciando meno spazio agli altri. La squadra si muove secondo le sue indicazioni, e i tifosi aspettano di vedere come evolverà il progetto nel prossimo futuro.

Da quando Gian Piero Gasperini è arrivato sulla panchina della Roma, alcune scelte sono diventate subito chiare. L’allenatore ha puntato su un gruppo ristretto di giocatori, utilizzati con continuità nel corso della stagione. Presenze e minuti in campo aiutano a capire quali siano stati finora i punti fermi della squadra e su chi Gasperini abbia costruito l’assetto della Roma. I dati mostrano in modo netto i calciatori più impiegati e le gerarchie che si sono formate nelle varie zone del campo, alcuni giocatori sono stati utilizzati con grande continuità, altri molto meno. Svilar il più utilizzato da Gasperini, Mancini punto fermo della difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Svilar rappresenta un punto fermo nella difesa della Roma, confermando la sua affidabilità tra i pali.

A poche giornate dalla fine del girone d’andata, la Roma si mantiene in quarta posizione, a soli tre punti dalla vetta.

