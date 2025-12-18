Roma Di Canio | Gasperini ha valorizzato la squadra Svilar è eccezionale
A poche giornate dalla fine del girone d’andata, la Roma si mantiene in quarta posizione, a soli tre punti dalla vetta. Le parole di Di Canio sottolineano l’importante lavoro di Gasperini nel valorizzare la squadra, mentre Svilar si conferma un elemento eccezionale tra i pali. Un cammino che promette ancora emozioni e sorprese in un campionato aperto e combattuto.
A poche giornate dalla conclusione del girone d’andata, la Roma occupa la quarta posizione in campionato a soli tre punti dalla vetta, anche grazie al grande lavoro svolto in poco tempo da Gasperini. Anche del tecnico giallorosso ha parlato, in un’intervista concessa a Il Messaggero, Paolo Di Canio, spendendo belle parole: “L’inserimento di Gasperini alla Roma mi ha sorpreso e convinto. È riuscito a capire l’ambiente e ha valorizzato la squadra che gli è stata messa a disposizione, che non è proprio la migliore “. Di Canio: “Vedremo il clima quando le cose non andranno bene”. Riguardo la mancata presenza di un attaccante centrale di peso: “Il tecnico lo ha capito e gioca un calcio che gli consente di vincere le partite spesso per 1-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
