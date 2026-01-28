I carabinieri hanno fatto un blitz nella zona di Cornelia, nel quartiere Aurelio di Roma. Durante i controlli, hanno arrestato una persona e sanzionato i gestori di due minimarket. L’operazione mira a contrastare il sommerso e garantire più sicurezza ai cittadini.

Un arresto e sanzioni per i gestori di due minimarket: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella zona di Cornelia, situata nel quartiere Aurelio di Roma. Le operazioni, condotte dai militari della compagnia di San Pietro, sono state supportate dai colleghi del primo reggimento paracadutisti “Tuscania”, dalla Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, dal personale del Nucleo sanitario di Roma e dalla Cio dell’ottavo Reggimento “Lazio”. Queste attività erano mirate alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado, seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, dott. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli in zona Cornelia, un arresto, sanzionati i gestori di due minimarket

Approfondimenti su Cornelia Roma

A Colleferro, operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di tre individui e alla segnalazione di altre tre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cornelia Roma

Argomenti discussi: Controlli interforze sulla sicurezza a Roma, chiusi tre locali; Faretti abusivi e precarie condizioni igieniche: chiusi altri tre locali a Roma; Ispezioni nei locali a Roma, scattano altre tre chiusure a Prati e Testaccio: carenze nelle misure di sicurezza; Movida, ancora controlli sui locali notturni: dopo il Piper chiuse altre tre discoteche.

Roma: controlli in zona Cornelia, un arresto, sanzionati i gestori di due minimarketUn arresto e sanzioni per i gestori di due minimarket: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella zona di Cornelia, situata nel quartiere Aurelio di Roma. Le operazioni, condo ... romadailynews.it

Roma. Controlli col Tuscania nella zona del Colosseo, 11 arresti e 17 denunciatiun massiccio dispositivo di controllo ha interessato l'area del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi dove i Carabinieri hanno effettuato un blitz ... ilmetropolitano.it

Extra Tv. . ROMA, AURELIO: CONTROLLI, 4 ARRESTI E 3 DENUNCIATI facebook

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma nell’area della Stazione Termini e del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi. L'operazione, mirata a consolidare la presenza delle Forze dell’ordine in zone ad alta frequentazione di cittadi x.com