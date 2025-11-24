Atletica leggera paralimpica al campo scuola ' Martelli' nasce un polo nazionale
Un polo strategico per la formazione, l'orientamento e la socialità. In grado di accompagnare ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita personale e sportiva. Sabato scorso, 22 novembre, Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) ha chiuso il cerchio nazionale, con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Atletica leggera Sprint Continuate così, ragazzi! Stiamo costruendo un futuro radioso, un passo alla volta, e il vostro impegno è fondamentale. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata all’insegna dell’atletica leggera al Centro Giuriati! Un’esperienza che unisce movimenti, impegno e divertimento #scuolafreud #centrogiuriati Vai su X
ANCORA SODDISFAZIONI AI MONDIALI DI ATLETICA PARALIMPICA - E mentre scoppia la polemica sul fatto che la Rai abbia deciso di non trasmettere i Campionati del Mondo di atletica Paralimpica in corso a Lione, gli azzurri continuano a mietere successi sul campo. Scrive disabili.com
Atletica leggera paralimpica, Assunta Legnante oro nel getto del peso F12 - La napoletana per la sesta volta in carriera è campionessa mondiale nel getto del peso categoria F12, consegnando alla spedizione italiana ... rainews.it scrive
Atletica leggera paralimpica, il calendario delle gare per il 2015 - Nel corso dell’VIII Consiglio Federale che si è tenuto a Roma a fine settembre, è stato approvato il calendario degli appuntamenti agonistici di atletica leggera paralimpica per il 2015. disabili.com scrive