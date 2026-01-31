Roma accelera sullo stadio di Pietralata | delibera entro febbraio

Il Comune di Roma si muove rapidamente sul progetto dello stadio di Pietralata. Entro febbraio, l’amministrazione intende approvare la delibera definitiva e consegnare tutto il dossier alla cabina commissariale. L’obiettivo è velocizzare i lavori per un’opera da più di 1,3 miliardi di euro, già riconosciuta di pubblico interesse. La decisione arriva dopo settimane di attese e dibattiti, con l’impegno di portare avanti il progetto senza ulteriori ritardi.

Il Comune di Roma, nelle prossime settimane, a Pietralata, vuole chiudere il passaggio amministrativo decisivo sul nuovo stadio della Roma per consegnare il dossier alla cabina commissariale e accelerare un’opera da oltre 1,3 miliardi di euro già dichiarata di pubblico interesse. Il passaggio politico prima del commissario. Ricevuto il progetto definitivo, il Campidoglio ha riattivato un metodo ormai rodato: il confronto di maggioranza. Roberto Gualtieri e gli assessori coinvolti incontreranno a breve i consiglieri dei gruppi che sostengono l’amministrazione per fare il punto sul masterplan di Pietralata.🔗 Leggi su Sololaroma.itImmagine generica

