Roland Fischnaller ancora sul podio nel PGS di Rogla | la vittoria sfuma al fotofinish!

Roland Fischnaller termina il PGS di Rogla sul podio, ma la vittoria sfuma all’ultimo istante. La finale è stata emozionante, con una gara combattuta fino all’ultimo salto. La competizione, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si è conclusa con grande spettacolo sulle nevi slovene.

Si è da poco concluso il PGS maschile di Rogla, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi slovene, è andata in scena una fase finale spettacolare, che si è conclusa con un incredibile ed appassionante Big Final. La vittoria, al fotofinish, è stata conquistata dal sudcoreano Sangho Lee che ha battuto, per pochi centimetri, Roland Fischnaller sulla linea del traguardo. Il veterano azzurro si deve così accontentare del secondo posto per un’incollatura ma può comunque ritenersi soddisfatto della sua prova. Oggi l’asiatico si è dimostrato più forte, anche se il veterano azzurro ha fino alla fine cercato di mettere la tavola davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

