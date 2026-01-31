Roberto Vannacci | Un nuovo partito? Non escludo niente

Il generale Roberto Vannacci non chiude a nessuna ipotesi. Durante un’intervista con il condirettore de La Verità, Massimo De’ Manzoni, Vannacci ha detto di non escludere la possibilità di creare un nuovo partito, se le condizioni saranno giuste. Il tema delle tensioni politiche in Italia, l’immpegno sull’Ucraina e le sue posizioni su immigrazione e sicurezza sono stati al centro della chiacchierata. Vannacci ha evitato di sbilanciarsi, ma ha lasciato intendere che non ha chiuso la porta a nuove inizi

Il condirettore della Verità Massimo De’ Manzoni intervista il generale Vannacci su Ucraina, remigrazione e tensioni politiche italiane. Pil italiano sopra le attese nel 2025. E disoccupazione ai nuovi minimi Nel quarto trimestre 2025 il Pil italiano è salito dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. L’andamento ha portato la crescita media del 2025 a +0,7% rispetto al 2024, nonostante tre giornate lavorative in meno.Il dato è importante perché nel confronto con il documento programmatico di finanza pubblica di ottobre la crescita reale del 2025 era indicata a +0,5%. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Roberto Vannacci: «Un nuovo partito? Non escludo niente» Approfondimenti su Roberto Vannacci Il nuovo partito di Roberto Vannacci: «Punto al 20%» Roberto Vannacci annuncia di puntare al 20% e conferma di avere un rapporto diretto e sincero con Salvini. Lega, l’affondo di Fontana: Roberto Vannacci è un’anomalia nel partito. Espulsione? Deciderà Salvini Attilio Fontana non le manda a dire. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Roberto Vannacci: «Un nuovo partito Non escludo niente.» Ultime notizie su Roberto Vannacci Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Ecco il simbolo di Vannacci: il generale prepara il partito; Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale; Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: Ora un’Afd all’italiana. Vannacci e il un nuovo partito, ha registrato il marchio Futuro nazionale. L’addio alla Lega sembra vicinoVannacci registra Futuro nazionale: simbolo, partito e tensioni con la Lega. Verso una nuova formazione e possibile rottura con Salvini. blitzquotidiano.it Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio «Futuro nazionale». L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: «Solo un simbolo»Il generale Vannacci ha registrato il marchio e il dominio. La scissione dalla Lega e la creazione di una «Afd italiana» sembrano ormai prossime, anche se il Carroccio smentisce tensioni ... corriere.it Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il x.com La Verità. . Roberto Vannacci: «Un nuovo partito Non escludo niente.» Il condirettore della Verità Massimo De Manzoni intervista il generale Vannacci su Ucraina, remigrazione e tensioni politiche italiane. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.