Il nuovo partito di Roberto Vannacci | Punto al 20%

Roberto Vannacci annuncia di puntare al 20% e conferma di avere un rapporto diretto e sincero con Salvini. Il generale in pensione spiega che il simbolo circolato in questi giorni rappresenta solo un’immagine, niente di più, e che presto si incontreranno di nuovo.

«Con Salvini ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve». Il non più generale Roberto Vannnacci dice che quello fatto circolare per rappresentare il suo nuovo partito è «Soltanto un simbolo. A oggi». E nella piena tradizione della Prima e della Seconda Repubblica nell’intervista che rilascia al Corriere della Sera continua a non annunciare nulla sulla sua uscita dalla Lega e sul nuovo soggetto che dovrebbe correre alle elezioni con il suo nome. Anche se i sondaggi dicono che avrà un bacino di voti non inferiore al due per cento, anzi magari il tre, forse perfino il quattro: «Io non mi accontento, non sono un tipo che si accontenta.🔗 Leggi su Open.online

Mario Adinolfi annuncia sui social di voler creare un nuovo partito con Vannacci e Corona.

In un video pubblicato sui social, Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, annuncia un'idea sorprendente.

