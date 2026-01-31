Roberta Melesi | Le gare non finiscono davvero finché non arriva l’ultima

Roberta Melesi non riesce a salire sul podio nel superG di Crans Montana. L’azzurra, che era stata a lungo terza, chiude quarta dopo l’arrivo della statunitense Breezy Johnson. La gara si è decisa negli ultimi istanti, con Melesi che ha perso qualche occasione e non è riuscita a mantenere il podio. La sciatrice italiana si consola con il fatto che le gare finiscono solo quando arriva l’ultima, ma questa volta il quarto posto resta un rimpianto.

Roberta Melesi chiude ai piedi del podio il superG femminile di Crans Montana, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra, a lungo al terzo posto provvisorio, scivola in quarta posizione dopo l'arrivo della statunitense Breezy Johnson, scesa col pettorale numero 29. Le parole a caldo dell'azzurra ai microfoni di Rai 2 HD. L'azzurra è amareggiata per la quarta piazza: " Purtroppo le gare non son finite davvero finché è arrivata l'ultima, ed ovviamente mi dispiace, però prendo il buono. Sicuramente manca quel briciolo in più che cercherò di mettere nelle prossime gare, quindi sognate con me ".

