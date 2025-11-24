La star di Piccole donne e Black Widow ha confessato il suo desiderio di passare in futuro dietro la macchina da presa, al momento giusto. Una 'due diligence' da fare prima di passare dalla recitazione alla regia. Florence Pugh ha espresso apertamente il suo desiderio di diventare una regista in futuro, anche se non vuole accelerare troppo i tempi. Ospite del Louis Theroux Podcast, ha raccontato anche di essere stata parecchio titubante su questo passaggio di carriera, a causa delle esperienze negative che ha avuto da attrice sui set. Florence Pugh vuole diventare una regista "Mi piacerebbe dirigere, ma a causa di situazioni che ho vissuto in passato, dove la leadership era un po' traballante, voglio davvero assicurarmi di essere pronta" ha spiegato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Florence Pugh vuole diventare regista “ma non dirigerò finché non sarò davvero pronta”