Ogni anno, durante il periodo natalizio, migliaia di bambini in tutta Italia prendono carta e penna per scrivere le loro letterine a Babbo Natale. Con occhi pieni di speranza e desideri, compilano liste di regali, raccontano quanto sono stati bravi e affidano le loro buste alle cassette postali delle città. Ma una volta imbucate, dove vanno realmente a finire queste lettere? La tradizione vuole che le missive indirizzate a Babbo Natale vengano spedite al Polo Nord, dove il personaggio natalizio più famoso del mondo risiede nel suo villaggio insieme agli elfi. Nella realtà, però, il percorso di queste letterine è diverso e coinvolge un’organizzazione ben strutturata che mantiene viva la magia del Natale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dove finiscono davvero le lettere a Babbo Natale che i bambini spediscono?

