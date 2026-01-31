Ritrovati i resti della giovane scomparsa | la famiglia allerta dopo l’annuncio ufficiale da parte delle autorità

La famiglia di Daniela Ruggi ha ricevuto la conferma ufficiale: i resti trovati vicino alla torre di Vitriola, in provincia di Modena, sono quelli della giovane scomparsa il 19 settembre scorso. La polizia aveva trovato i resti il primo gennaio, in un’area abbandonata, e ora si attende di capire cosa sia successo realmente. La notizia ha riacceso l’attenzione sulla vicenda e ha portato i familiari a chiedere risposte chiare.

I resti umani ritrovati il primo gennaio scorso in un'area abbandonata nei pressi della torre di Vitriola, in provincia di Modena, sono stati ufficialmente identificati come quelli di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa senza lasciare tracce il 19 settembre 2024 dalla frazione di Montefiorino. L'identificazione, confermata tramite analisi del DNA, ha chiuso un capitolo drammatico che ha tenuto sotto scacco la comunità locale e le autorità per oltre sei mesi. Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dalla casa della giovane, in un terreno incolto caratterizzato da strutture in rovina, dove gli investigatori avevano già effettuato rilievi nel corso delle indagini preliminari.

