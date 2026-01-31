La famiglia di Daniela Ruggi è in shock. I resti della ragazza scomparsa sono stati trovati, ma nessuno ha ancora fornito spiegazioni. Mamma e sorella sono sconvolte e chiedono chiarezza sulla vicenda. Intanto, l’avvocato Guido Sola conferma la scoperta e dice che le due donne sono sotto shock.

Modena, 31 gennaio 2026 – “Mamma e sorella di Daniela sono sconvolte”. Lo dice in un video l’avvocato Guido Sola, che assiste le due familiari di Daniela Ruggi. Il legale commenta – non senza una punta polemica - l’identificazione dei resti umani trovati l'1 gennaio scorso vicino a una torre abbandonata a Vitriola. L’esame del Dna avrebbe confermato che appartengono alla 32enne scomparsa nel nulla dalla frazione di Montefiorino (Modena) il 19 settembre del 2024. Le ossa sono state trovate a poca distanza dalla casa della giovane. “Nessuno ci ha detto nulla, appresa la notizia dai giornali”. Le due “hanno appreso solo questa mattina leggendo i giornali che hanno pubblicato che la notizia sarebbe definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa i resti ritrovati. “Mamma e sorella sconvolte, nessuno ci ha detto nulla”

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La scoperta dei resti di Daniela Ruggi in una torre abbandonata a Vitriola ha sconvolto la piccola comunità.

Daniela Ruggi è scomparsa, e il fratello invita alla prudenza, sottolineando l’importanza di attendere ulteriori verifiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere; Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese; Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere.

Svolta nel caso di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudereSvolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della d ... rainews.it

Scomparsa Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonatoSvolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti ritrovati in un rudere abbandonato, l'ipotesi resta quella dell'omicidio ... notizie.it

"SUOI I RESTI RITROVATI IN UN RUDERE" | La scomparsa di Daniela Ruggi, svolta nelle indagini leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/31/svolta-sul-caso-daniela-ruggi-sono-suoi-i-resti-trovati-in-un-rudere-le-indagini/ - facebook.com facebook

Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. L x.com