Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Sassuolo passa a Pisa a breve in campo Napoli e Fiorentina

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Sassuolo ha vinto a Pisa, portandosi a casa i tre punti in trasferta. A breve scendono in campo Napoli e Fiorentina, due big pronti a sfidarsi per consolidare la loro posizione in classifica. La giornata di campionato si sta rivelando intensa e ricca di sorprese.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a 2025 26 live il sassuolo passa a pisa a breve in campo napoli e fiorentina

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Sassuolo passa a Pisa, a breve in campo Napoli e Fiorentina

Approfondimenti su Risultati Serie A2025 26

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Pisa e Sassuolo

Questa sera si giocano le partite di Pisa e Sassuolo nel campionato di Serie A 202526.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Sassuolo e Fiorentina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Risultati Serie A2025 26

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 23° turno in tempo reale; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it

risultati serie a 2025Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.