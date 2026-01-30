Gli agenti di polizia ferroviaria hanno denunciato sei minorenni coinvolti in una rissa a bordo di un treno fermo alla stazione di Cremona. I ragazzi sono stati identificati poco dopo l'episodio, che ha creato scompiglio tra i passeggeri. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il diverbio e se ci siano altri responsabili. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza sui mezzi pubblici.

Cremona, 30 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia ferroviaria della Polizia di Stato di Cremona hanno identificato e denunciato sei minorenni resisi responsabili del reato di rissa a bordo di un treno regionale fermo al binario 3 della stazione di Cremona. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il litigio è iniziato quando uno dei ragazzi ha sferrato un calcio alla gamba di un ventenne di nazionalità tunisina, il quale ha reagito con una spinta. Da lì, la vittima è stata aggredita da un gruppo di ragazzi con calci e pugni e solo grazie all’intervento tempestivo del capotreno e degli agenti della Polfer è stato possibile sedare la rissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, rissa a bordo del treno fermo in stazione: denunciati 6 minorenni

