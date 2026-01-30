Cremona rissa a bordo del treno fermo in stazione | denunciati 6 minorenni
Gli agenti di polizia ferroviaria hanno denunciato sei minorenni coinvolti in una rissa a bordo di un treno fermo alla stazione di Cremona. I ragazzi sono stati identificati poco dopo l'episodio, che ha creato scompiglio tra i passeggeri. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato il diverbio e se ci siano altri responsabili. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza sui mezzi pubblici.
Cremona, 30 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, gli agenti di polizia ferroviaria della Polizia di Stato di Cremona hanno identificato e denunciato sei minorenni resisi responsabili del reato di rissa a bordo di un treno regionale fermo al binario 3 della stazione di Cremona. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il litigio è iniziato quando uno dei ragazzi ha sferrato un calcio alla gamba di un ventenne di nazionalità tunisina, il quale ha reagito con una spinta. Da lì, la vittima è stata aggredita da un gruppo di ragazzi con calci e pugni e solo grazie all’intervento tempestivo del capotreno e degli agenti della Polfer è stato possibile sedare la rissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Cremona Stazione
Rissa a bordo, treno costretto a fermarsi in stazione: 5 denunciati per interruzione di pubblico servizio
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Forlì hanno denunciato cinque persone per aver causato l’interruzione di pubblico servizio, arrestando un episodio di rissa a bordo di un treno che ha dovuto fermarsi in stazione.
In attesa del treno danni in stazione. Denunciate quattro minorenni
Ultime notizie su Cremona Stazione
Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenniNei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Cremona hanno identificato e deferito in stato di libertà sei ... cremonaoggi.it
Sono stati identificati dalla Squadra Mobile di Cremona i membri del gruppo che lo scorso 9 gennaio ha aggredito con calci e pugni un uomo al centro commerciale. Leggi tutto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.