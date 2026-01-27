Sos frane e alluvioni | Nelle zone a rischio 265mila marchigiani Serve prevenzione
In molte aree delle Marche, circa 265.000 abitanti sono esposti a rischi di frane e alluvioni. La prevenzione rappresenta un elemento chiave per tutelare le comunità e ridurre i danni causati da eventi naturali. È importante intervenire tempestivamente per migliorare la sicurezza delle zone più vulnerabili e sensibilizzare la popolazione sui rischi idrogeologici.
Quasi due marchigiani su dieci sono esposti al rischio idrogeologico, si tratta di oltre 265mila persone. A spiegare perché è Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (Aubac), che ne ha parlato al workshop "Dalla conoscenza all’azione: le Marche ripensano la prevenzione del dissesto idrogeologico", organizzato ad Ancona dall’Uncem Marche. Casini, il dissesto idrogeologico nelle Marche è a livelli elevati, di quali cifre parliamo? "Il 18% della popolazione regionale risulta esposta al rischio idrogeologico, l’11% per frane e il 7% per alluvioni, e circa il 20% del territorio si trova in condizioni di pericolosità, il 17% per frane e il 3% per alluvioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Marchigiani
Pioggia: in alcune zone cumulate vicino ai 200 mm, lunedì mare mosso e rischio frane
Viaggio nel cuore ferito dell'Agrigentino, la mappa delle 3.591 frane: tutte le zone a rischio
Ultime notizie su Marchigiani
Argomenti discussi: Sos frane e alluvioni: Nelle zone a rischio 265mila marchigiani. Serve prevenzione; Ciclone Harry, sos litorali: stabilimenti sommersi e invasi da detriti, ma le assicurazioni non coprono i danni – VIDEO.
SOS frane e alluvioni: Nelle zone a rischio 265mila marchigiani. Serve prevenzioneMarco Casini (Autorità di bacino): nuovo piano di assetto idrogeologico La manutenzione ordinaria deve diventare un elemento strutturale . msn.com
Temporali e mareggiate: rischio alto di frane e alluvioni in gran parte del territorioSassari Il maltempo continua a imperversare in Sardegna e la Regione proroga l’ allerta gialla estesa all’intero territorio regionale sino alle 23.59 di oggi lunedì 26 gennaio. In particolare l’allert ... lanuovasardegna.it
SOS Animali Abruzzo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.