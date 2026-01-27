Sos frane e alluvioni | Nelle zone a rischio 265mila marchigiani Serve prevenzione

In molte aree delle Marche, circa 265.000 abitanti sono esposti a rischi di frane e alluvioni. La prevenzione rappresenta un elemento chiave per tutelare le comunità e ridurre i danni causati da eventi naturali. È importante intervenire tempestivamente per migliorare la sicurezza delle zone più vulnerabili e sensibilizzare la popolazione sui rischi idrogeologici.

Quasi due marchigiani su dieci sono esposti al rischio idrogeologico, si tratta di oltre 265mila persone. A spiegare perché è Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (Aubac), che ne ha parlato al workshop "Dalla conoscenza all’azione: le Marche ripensano la prevenzione del dissesto idrogeologico", organizzato ad Ancona dall’Uncem Marche. Casini, il dissesto idrogeologico nelle Marche è a livelli elevati, di quali cifre parliamo? "Il 18% della popolazione regionale risulta esposta al rischio idrogeologico, l’11% per frane e il 7% per alluvioni, e circa il 20% del territorio si trova in condizioni di pericolosità, il 17% per frane e il 3% per alluvioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

