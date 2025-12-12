Frane a Blevio in arrivo Arpa Lombardia per il monitoraggio geologico continuo del territorio

Il 6 dicembre 2025 a Blevio si è tenuto un aggiornamento sul monitoraggio geologico continuo del territorio, a seguito delle recenti frane. Arpa Lombardia sarà coinvolta per garantire un controllo costante e prevenire future criticità, in un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco, del comitato cittadino e delle autorità locali.

Nella sala consiliare del comune di Blevio, il 6 dicembre 2025, si è svolto un incontro molto atteso tra il direttivo del comitato cittadino, il sindaco, alcuni consiglieri e i referenti di frazione. Un faccia a faccia necessario dopo i recenti eventi franosi che hanno colpito il paese, per fare. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Frane a Blevio, in arrivo Arpa Lombardia per il monitoraggio geologico continuo del territorio

