Maltempo Calabria travolta da piogge straordinarie registrate quantità d’acqua record in pochi giorni

La Calabria sta affrontando un evento meteorologico eccezionale, con intense piogge che hanno causato danni e allagamenti in diverse zone della regione. Dalla domenica, vaste aree sono state interessate da precipitazioni record, caratterizzate da un’intensità e una durata che si distinguono per la loro eccezionalità. Questo episodio rappresenta uno dei fenomeni pluviometrici più significativi degli ultimi decenni, richiedendo attenzione e interventi mirati per la gestione dell’emergenza.

L'Arpacal segnala un evento pluviometrico eccezionale con precipitazioni comparabili a eventi di scala secolare senza precedenti per estensione e durata La Calabria sta vivendo un episodio meteorologico senza precedenti. Dalla giornata di domenica e fino alle ore attuali, vaste aree della regione sono state interessate da un evento pluviometrico eccezionale per estensione e durata, tanto da essere paragonabile a un fenomeno di scala secolare. Le analisi condotte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria evidenziano campi di precipitazione continui e stazionari. In alcune zone, in appena quattro giorni, la quantità di pioggia caduta ha raggiunto quasi la metà della media annua.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, a Reggio Calabria l'allerta passa da rossa-arancione a gialla: previste pioggeDopo il passaggio del ciclone Harry, Reggio Calabria passa da allerta rossa-arancione a gialla.

