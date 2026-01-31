Un risarcimento di oltre 240 mila euro riporta un po’ di pace nella lunga battaglia di Sara Pedri. Il primario licenziato ingiustamente riceve ora il risarcimento, mentre la sorella annuncia che l’appello sui maltrattamenti arriverà in estate. La storia, che ha tenuto banco a Forlì, si conclude con una vittoria per la famiglia, ma resta ancora aperta la questione dei maltrattamenti.

Forlì, 31 gennaio 2026 – Un risarcimento da oltre 240mila euro può sembrare una parola definitiva su una vicenda lunga e dolorosa. Mentre il giudice del lavoro chiude la partita sul licenziamento dell ’ex primario Saverio Tateo, però, un’altra resta aperta: quella sulla scomparsa di Sara Pedri, che attende ancora l’Appello e una risposta. Il primo percorso riguarda l’allontanamento del medico dal reparto di Ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel 2023 il giudice del lavoro aveva già dichiarato illegittimo il provvedimento adottato dall’ex Apss, ora Asuit (l’azienda sanitaria locale, quella che in Emilia-Romagna si chiamerebbe semplicemente Ausl), disponendo anche il reintegro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risarcito il primario di Sara Pedri, il licenziamento era illegittimo. La sorella: “I maltrattamenti? Appello atteso in estate”

Approfondimenti su Sara Pedri

Sara Pedri riceve 240 mila euro di risarcimento dall’Azienda sanitaria del Trentino.

La Asuit dovrà pagare 240 mila euro di risarcimento a Saverio Tateo, l’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sara Pedri

Argomenti discussi: Licenziamento illegittimo per l'ex primario Tateo, l'Azienda sanitaria dovrà pagare un risarcimento di 240 mila euro; Sara Pedri, 240 mila euro di risarcimento all’ex primario Tateo per licenziamento illegittimo; Saverio Tateo, risarcimento da 240mila euro per il licenziamento illegittimo. Il primario era stato cacciato dopo la scomparsa della ginecologa Sara Pedri; ASUIT, 240 MILA EURO DI RISARCIMENTO A SAVERIO TATEO.

Forlì, la scomparsa di Sara Pedri: all’ex primario 240mila euro per licenziamento illegittimoRisarcito con 240mila euro per licenziamento illegittimo. È quanto ha ottenuto Saverio Tateo, ex primario del Santa Chiara di Trento, licenziato nel ... corriereromagna.it

Cronaca. Forlì, caso Sara Pedri, maxi risarcimento per l'ex primario Tateo: il giudice dichiara illegittimo il licenziamento - facebook.com facebook

Tateo, il licenziamento era illegittimo e ora avrà 240mila euro: era stato cacciato dopo la scomparsa di Sara Pedri x.com