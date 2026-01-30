Sara Pedri 240 mila euro di risarcimento all’ex primario Tateo per licenziamento illegittimo

Sara Pedri riceve 240 mila euro di risarcimento dall’Azienda sanitaria del Trentino. La decisione arriva dopo il licenziamento del primario Saverio Tateo, avvenuto nel 2021, a seguito della morte della giovane forlivese. La cifra rappresenta il risarcimento per il danno subito dall’ex primario, che ora potrà mettere da parte questa somma.

La cifra, alla quale si aggiungono interessi e rivalutazioni, è comprensiva delle 24 mensilità sommate all’indennità di direzione del suo dipartimento Ammonta a 240 mila euro il risarcimento danni che l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino dovrà pagare all’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento Saverio Tateo, licenziato nel 2021 in seguito alla tragica scomparsa della forlivese Sara Pedri. La cifra, alla quale si aggiungono interessi e rivalutazioni, è comprensiva delle 24 mensilità sommate all’indennità di direzione del suo dipartimento. Lo ha stabilito l giudice del lavoro di Trento che già nel 2023 aveva ritenuto illegittimo il licenziamento dell’ex professionista e ne aveva disposto il suo reintegro in Apss (ora Asuit).🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Asuit dovrà pagare 240 mila euro di risarcimento a Saverio Tateo, l’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

