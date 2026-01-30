Caso Sara Pedri il licenziamento di Tateo è illegittimo | Asuit pagherà 240mila euro di danni

La Asuit dovrà pagare 240 mila euro di risarcimento a Saverio Tateo, l’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Il licenziamento di Tateo è stato giudicato illegittimo, mentre la causa si concentra sulla vicenda legata alla scomparsa di Sara Pedri. La decisione arriva dopo un procedimento che ha evidenziato come il licenziamento sia stato ingiustificato, aprendo un nuovo capitolo sulla gestione di questa drammatica vicenda.

Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Trento. Ora rimane aperto un procedimento per il suo eventuale reintegro in Azienda sanitaria Ammonta a 240 mila euro il risarcimento danni che Asuit (Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino) dovrà pagare all’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento Saverio Tateo, licenziato nel 2021 in seguito alla tragica scomparsa di Sara Pedri. La cifra, alla quale si aggiungono interessi e rivalutazioni, è comprensiva delle 24 mensilità sommate all’indennità di direzione del suo dipartimento. È questa la decisione del giudice del lavoro di Trento che già nel 2023 aveva ritenuto illegittimo il licenziamento dell’ex professionista e ne aveva disposto il suo reintegro in Apss (ora Asuit).🔗 Leggi su Trentotoday.it

