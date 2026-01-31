Ripartono i lavori del Poc Sicilia | avvio nei Comuni di Porto Empedocle Grotte e Racalmuto

Questa mattina si sono riuniti i rappresentanti di Aica, i sindaci di Porto Empedocle, Grotte e Racalmuto, e i tecnici coinvolti. Dopo settimane di attesa, hanno confermato che i lavori del lotto 5 del Poc Sicilia riprenderanno nella prima settimana di febbraio. La ripresa riguarda principalmente le opere di miglioramento e potenziamento del sistema idrico nei tre Comuni. Ora si attende solo la ripresa ufficiale per avanzare con i lavori e portare a termine gli interventi programmati.

Durante un incontro tecnico tra Aica, assemblea dei sindaci e assemblea territoriale idrica è stato confermato che nella prima decade di febbraio riprenderanno i lavori del lotto 5 del programma operativo complementare (Poc) Sicilia 2014-2020, asse 2 "Green Deal europeo", dedicato al.

