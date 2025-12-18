Capre di Porto Empedocle il Tar Sicilia annulla i provvedimenti di uccisione

Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso di Lndc Animal Protection e Lav, annullando i provvedimenti del Comune di Porto Empedocle che prevedevano la cattura e l’uccisione delle capre selvatiche nel quartiere Ciuccafa. Una decisione che tutela gli animali e ribadisce l’importanza di approcci più sostenibili e rispettosi nei confronti della fauna locale.

Porto Empedocle, il Tar annulla i provvedimenti per uccidere le capre - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da Lndc Animal Protection e Lav e ha annullato i provvedimenti del Comune di Porto Empedocle, che prevedevano la c ... msn.com

Bianca delle capre. La signorina da oggi entra a far parte di questa bellissima famiglia fatta di animali a quattro e due zampe. Quando sarà svezzato, arriverà anche Brüss. Due bei mastini dei Pirenei. Ha le orecchie color caffè latte. Per me è già amore. Le cap - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.