Riparte l’Unione Terre d’Acqua La nuova sede sarà a Calderara

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uffici dell’Unione Terre d’Acqua sono stati trasferiti. Da San Giovanni in Persiceto si sono spostati a Calderara, mentre uno è andato ad Anzola. La nuova sede si trova ora a Calderara, pronta a ripartire con i servizi per i cittadini.

Traslocati gli uffici dell’ Unione dei Comuni di Terre d’Acqua. Da San Giovanni in Persiceto sono stati trasferiti a Calderara e uno ad Anzola. Il trasferimento della sede operativa dell’Unione è avvenuto per centralizzare i principali uffici amministrativi e tecnici a seguito dell’uscita del Comune di San Giovanni dall’Unione. La nuova sede centrale, con quasi tutti i servizi, è ora attiva appunto a Calderara, in via Giuseppe Garibaldi. In questa sede si trovano: i servizi personale, finanziario (ragioneria), affari generali e segreteria centrale unica di committenza (Cuc) che gestisce gli appalti per i Comuni di Anzola, Calderara, Crevalcore e Sala e Ufficio di Piano Distrettuale (una parte degli uffici). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

