Via la parola militari dal decreto Ucraina | il governo corre ai ripari dopo i no della Lega

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano interviene per modificare il decreto sull’assistenza a Kiev, eliminando la parola

Il governo Meloni vuole blindare in Parlamento gli aiuti militari indirizzati a Kiev. Dopo le defezioni "vannacciane" sulla risoluzione di maggioranza il centrodestra vuole evitare altre spaccature sul decreto Ucraina. Tutti i partiti di maggioranza - inclusa la Lega - hanno deciso quindi di presentare un emendamento per togliere la parola "militari" dal titolo del provvedimento. La proposta di modifica è stata presentata venerdì 16 gennaio nelle commissioni Difesa e Affari esteri della Camera. Un emendamento scarno e di poche righe firmato da quattro deputati: Eugenio Zoffili (Lega), Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia), Gloria Saccani Jotti (Forza Italia) e Mara Carfagna (Noi moderati). 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Perché la parola “militari” nel decreto Armi all’Ucraina sta facendo litigare la Lega con il governo

Leggi anche: Decreto aiuti Ucraina, nel titolo torna la parola “militari”: cosa cambia e perché la Lega potrebbe opporsi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sugli aiuti all'Ucraina continua la trattativa nella maggioranza. L'appello di Vannacci: Bisogna votare no. E pubblica una foto di Zelensky con le banconote; Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento: “Sì agli aiuti militari, ma…; Pranzo Meloni-Salvini, via libera leghista al decreto per Kiev; Ucraina, la trattativa nel governo Dal testo via la parola «militari».

via parola militari decretoContorsioni lessicali. Via la parola 'militari' dal decreto Ucraina - Arriva un emendamento firmato da tutto il centrodestra che non cambia il dispositivo ma placa il ribollire della Lega ... huffingtonpost.it

via parola militari decretoPranzo Meloni-Salvini, via libera leghista al decreto per Kiev - Faccia a faccia tra la premier e il vice due giorni fa. repubblica.it

Ucraina, Consiglio dei ministri approva decreto proroga aiuti a Kiev - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi lunedì 29 dicembre il dl Ucraina, che prevede "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti ... adnkronos.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.