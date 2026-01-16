Via la parola militari dal decreto Ucraina | il governo corre ai ripari dopo i no della Lega

Il governo italiano interviene per modificare il decreto sull’assistenza a Kiev, eliminando la parola

Il governo Meloni vuole blindare in Parlamento gli aiuti militari indirizzati a Kiev. Dopo le defezioni "vannacciane" sulla risoluzione di maggioranza il centrodestra vuole evitare altre spaccature sul decreto Ucraina. Tutti i partiti di maggioranza - inclusa la Lega - hanno deciso quindi di presentare un emendamento per togliere la parola "militari" dal titolo del provvedimento. La proposta di modifica è stata presentata venerdì 16 gennaio nelle commissioni Difesa e Affari esteri della Camera. Un emendamento scarno e di poche righe firmato da quattro deputati: Eugenio Zoffili (Lega), Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia), Gloria Saccani Jotti (Forza Italia) e Mara Carfagna (Noi moderati). Sugli aiuti all'Ucraina continua la trattativa nella maggioranza. L'appello di Vannacci: Bisogna votare no. E pubblica una foto di Zelensky con le banconote; Armi all'Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento: "Sì agli aiuti militari, ma…; Pranzo Meloni-Salvini, via libera leghista al decreto per Kiev; Ucraina, la trattativa nel governo Dal testo via la parola «militari». Contorsioni lessicali. Via la parola 'militari' dal decreto Ucraina - Arriva un emendamento firmato da tutto il centrodestra che non cambia il dispositivo ma placa il ribollire della Lega ... huffingtonpost.it

Pranzo Meloni-Salvini, via libera leghista al decreto per Kiev - Faccia a faccia tra la premier e il vice due giorni fa. repubblica.it

Ucraina, Consiglio dei ministri approva decreto proroga aiuti a Kiev - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi lunedì 29 dicembre il dl Ucraina, che prevede "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti ... adnkronos.com

UCRAINA, SÌ DALLA CAMERA ALLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA DUE LEGHISTI VOTANO CONTRO. CROSETTO, 'FIERO DEGLI AIUTI' Via libera dalla Camera alla risoluzione di maggioranza sugli aiuti a Kiev. La parola aiuti 'militari' è presente nelle - facebook.com facebook

