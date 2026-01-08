È arrivato ChatGPT Health | ora puoi caricare cartelle cliniche e avere diagnosi personalizzate con l'IA
È arrivato ChatGPT Health, uno strumento che permette di caricare cartelle cliniche e ricevere diagnosi personalizzate grazie all'intelligenza artificiale. Questa innovazione offre supporto nella comprensione dei referti medici, ma solleva anche questioni riguardo a privacy, sicurezza e affidabilità delle valutazioni cliniche. Un’opportunità da considerare con attenzione, valutando attentamente i benefici e i limiti di questa tecnologia.
Dalla lettura dei referti alle diagnosi su misura, l’IA diventa un assistente sanitario. Eppure restano dubbi su privacy, sicurezza e valutazioni cliniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
