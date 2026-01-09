Arrivato ChatGPTHealth l’analisi delle cartelle cliniche con l’AI Come funziona pro e contro

Arriva ChatGPTHealth, uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le cartelle cliniche. In questa guida, spiegheremo come funziona, i vantaggi e le criticità di questa tecnologia. Nonostante le raccomandazioni dei medici, molti si rivolgono al web per chiarimenti su analisi o sintomi; comprendere le potenzialità e i limiti di ChatGPTHealth è quindi importante per un uso consapevole.

Nonostante le indicazioni contrarie da parte dei medici, è da tempo che in molti cedono alla "tentazione" di consultare il web per ottenere risposte di carattere medico, in caso di dubbi sui risultati delle analisi o di malesseri e disturbi. Ora ChatGPT potrà fornire un servizio che va proprio in questa direzione, fornendo indicazioni agli utenti che lo interrogano con domande di carattere sanitario. Il timore, però, riguarda l'accuratezza delle risposte e le garanzie in termini di rispetto della privacy. Cos'è ChatGPT Health. Il nome scelto da OpenAI è chiaro e indica il nuovo tipo di servizio: ChatGPT Health, ossia la versione dedicata esclusivamente alla salute del noto algoritmo, in grado di rispondere ai più svariati quesiti degli utenti.

