Ricercato in tutta Italia trovato in Spagna | narcotrafficante condannato a 30 anni di carcere

La polizia spagnola ha arrestato a Salamanca un narcotrafficante turco ricercato in Italia dal 2014. Dopo anni di latitanza, il sospettato è stato finalmente catturato e ora dovrà scontare una condanna a 30 anni di carcere decisa dai giudici di Udine. La notizia circolava da tempo, ma solo ieri si è concretizzata con il fermo ufficiale.

È stato catturato a Salamanca, in Spagna, il latitante turco ricercato dalla Procura di Udine dal 2014. All'operazione denominata "Wanted" ha partecipato la polizia di Udine, con il coordinamento della Procura cittadina e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

