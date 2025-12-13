Ricercato per furti e altri reati trovato dalla Polizia in un edificio abbandonato | uomo in carcere

Nella notte di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini marocchine trovato in un edificio abbandonato durante un servizio di controllo del territorio. Ricercato per furti e altri reati, il soggetto è stato condotto in carcere, confermando l’efficacia delle operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità nei luoghi isolati.

Nella nottata di giovedì gli equipaggi della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio presso gli stabili abbandonati, hanno tratto in arresto un cittadino di origini marocchine, noto alle forze dell'ordine, destinatario di un provvedimento di carcerazione da. Riminitoday.it Ricercato in tutta Europa, trovato in un hotel di Montano Lucino - Era ricercato in tutta Europa per truffa, furto organizzato e rapina a mano armata, ed è stato arrestato dalla polizia nella stanza di un hotel di Montano Lucino. msn.com

Banda dei furti in Val di Non, trovato in Francia uno dei componenti - Era scomparso dallo scorso maggio, quando i carabinieri di Cles avevano chiuso il cerchio su una banda ritenuta responsabile di 23 furti in casa per tutta la Val di Non: ora un 31enne albanese, ... rainews.it

Controlli nelle stazioni milanesi: arresti e denunce della Polfer tra furti, droga e documenti falsi Operazioni a Rogoredo e Centrale: fermate sei persone, recuperata refurtiva e arrestato un ricercato con oltre un anno di pena da scontare #Milano #Cronaca # - facebook.com facebook

Ancora ricercato Taulant Toma, il detenuto evaso dal carcere milanese di Opera. Il 41enne albanese deve scontare una condanna fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di stupefacenti. Qualcuno ha informazioni utili per rintracciarlo? #chilhavisto x.com

© Riminitoday.it - Ricercato per furti e altri reati, trovato dalla Polizia in un edificio abbandonato: uomo in carcere

NOTTE SUL MARE, FINE DELLA LATITANZA: PRESO IL LADRO DEI PARCOMETRI | 13/08/2025

Video NOTTE SUL MARE, FINE DELLA LATITANZA: PRESO IL LADRO DEI PARCOMETRI | 13/08/2025 Video NOTTE SUL MARE, FINE DELLA LATITANZA: PRESO IL LADRO DEI PARCOMETRI | 13/08/2025