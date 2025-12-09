ricercato in tutta europa trovato in un hotel di montano lucino

Montano Lucino, 9 dicembre 2025 - Era ricercato in tutta Europa per truffa, furto organizzato e rapina a mano armata, ed è stato arrestato dalla polizia nella stanza di un hotel di Montano Lucino. L'uomo, un rumeno di 39 anni, è stato registrato alla reception domenica 7 dicembre, e subito è stata trasmessa la sua presenza alla centrale operativa della Questura di Como, attraverso il sistema “Alloggiati Web”, che ha generato un messaggio di rintraccio relativo alla posizione di un uomo che alloggiava appunto in un hotel di Montano Lucino, sul quale pendeva un ordine di arresto europeo emesso dalle autorità svedesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

