L’Opificio delle acque di Bologna riapre tra storia e fascino

L’Opificio delle Acque di Bologna riapre al pubblico dal 24 gennaio 2026, segnando un passo importante nella valorizzazione dei canali cittadini. Storica sede del consorzio Canali di Bologna, l’edificio torna accessibile con una gestione rinnovata in collaborazione con ‘Succede solo a Bologna’. La riapertura offre l’opportunità di riscoprire un patrimonio storico e culturale che affonda le sue radici nel passato della città.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione dei canali cittadini. Dal 24 gennaio riapre al pubblico l’Opificio delle Acque, storica sede del consorzio Canali di Bologna, che torna accessibile con una nuova gestione in sinergia con ‘ Succede solo a Bologna ’. L’obiettivo è trasformare lo spazio in un vero e proprio hub informativo dedicato al sistema dei canali cittadini, rendendo comprensibile e fruibile un patrimonio spesso invisibile. L’Opificio sarà aperto dal giovedì al lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ad accogliere i visitatori sarà personale formato, pronto a raccontare il ruolo che i canali continuano ad avere nella cura e nel funzionamento della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

