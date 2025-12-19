Specola riapre il ponte Paleocapa | il restauro con tecniche ottocentesche

Riapre al transito pubblico il Ponte Paleocapa, dopo un intervento di recupero strutturale e restauro che ha riportato alla luce il fascino del “ponte di ferro” in uno degli angoli più iconici di Padova, davanti alla Specola. L’intervento complessivo nasce da due progetti distinti (ponte e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Paleocapa, il ponte 'torna a casa' dopo due anni: le polemiche per i ritardi e l'aumento dei costi. Domani la riapertura.

specola riapre ponte paleocapaPaleocapa, il ponte 'torna a casa' dopo due anni: le polemiche per i ritardi e l'aumento dei costi. Domani la riapertura - il ponte è chiuso dal 6 novembre del 2023- ilgazzettino.it

specola riapre ponte paleocapaPonte Paleocapa: dopo il ritardo per la data della riapertura aumentano i costi del restauro - L'impresa La Porta Industries di Aragona, in provincia di Agrigento, a maggio 2023 si ... ilgazzettino.it

