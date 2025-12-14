Cambio palinsesto Mediaset | La notte nel cuore non raddoppia e va in onda solo martedì 16 dicembre

Il doppio appuntamento serale su Canale 5 era diventato ormai consuetudine per i fans della soap turca La notte nel cuore, che questa settimana dovranno fare i conti con un’amara sorpresa. Il serial drammatico turco Siyah Kalp (questo il titolo originale) non raddoppia e andrà in onda solo martedì 16 dicembre. Variazione palinsesto per soap “La notte nel cuore”. I fans de La notte nel cuore si erano ormai abituati a trovare i loro beniamini ad attenderli nel doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Fino a qualche settimana fa la serie tv turca occupava il palinsesto domenicale e quello del martedì sulla rete ammiraglia Mediaset, per poi spostare la puntata festiva al mercoledì, con l’inizio del game show a premi presentato da Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”. Superguidatv.it

