Renzi | Mai incontrato Vannacci retroscena del Corriere inventato La replica | Abbiamo anche i riscontri

Matteo Renzi smentisce di aver mai incontrato Roberto Vannacci, commentando le notizie uscite sul Corriere. Secondo l’ex premier, le voci sono inventate. La sua squadra invece risponde affermando di avere riscontri concreti sull’incontro, che sarebbe avvenuto almeno due volte in modo riservato. La polemica si infiamma, mentre i protagonisti restano sulle proprie posizioni.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono incontrati almeno due volte in maniera riservata, per elaborare una strategia anti-Meloni. È il retroscena politico firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera che ha scatenato la durissima reazione del leader di Italia Viva: “Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile “, il primo attacco di Renzi in una nota. Anche Vannacci ha seccamente smentito: “Nessun incontro con il leader di Iv Matteo Renzi in alcun circolo romano”, le parole del vicesegretario della Lega consegnate all’ AdnKronos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Renzi Vannacci

Matteo Renzi ha incontrato di recente Vannacci, cercando di trovare un alleato per rafforzare la sua posizione politica.

Il Corriere della Sera ha fatto confusione su una notizia del Giornale.

Ultime notizie su Renzi Vannacci

