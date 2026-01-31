Renzi cerca la sponda di Vannacci per azzoppare la Meloni | sul retroscena del Corriere fioccano le smentite

Matteo Renzi ha incontrato di recente Vannacci, cercando di trovare un alleato per rafforzare la sua posizione politica. L’obiettivo di Renzi sarebbe quello di mettere pressione a Giorgia Meloni, ma le smentite sono già arrivate da più parti. Il retroscena pubblicato dal Corriere della Sera ha fatto discutere, anche se al momento nessuno conferma ufficialmente i dettagli dell’incontro.

Il retroscena esplosivo arriva dal principale quotidiano italiano (il Corriere della Sera ) ed è firmato da F rancesco Verderami, una delle firme storiche del quotidiano di via Solferino. «Forse pensando che da sinistra non riuscirà a battere  Giorgia Meloni, Matteo Renzi prova a sconfiggerla da destra. Perciò ha stretto rapporti con Roberto Vannacci, siccome il nemico del tuo nemico se non può essere un alleato è comunque un amico», esordisce Verderami. Renzi e Vannacci e il retroscenea sugli incontri in un circolo romano. «Così – prosegue il retroscena del Corriere – l’ex premier ha iniziato a discutere con il generale: si contano almeno due incontri riservati in un circolo canottieri di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

