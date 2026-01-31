Il Corriere prende lucciole per lanterne su una notizia del Giornale | il messaggio di Vannacci era per Bonelli non per Renzi

Il Corriere della Sera ha fatto confusione su una notizia del Giornale. Secondo il quotidiano, il messaggio di Vannacci era rivolto a Bonelli, ma in realtà era indirizzato a Renzi. La precisazione arriva dopo che il giornale di via Solferino aveva dato per scontato il destinatario, creando un po’ di confusione tra i lettori. La vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli con il divertente gioco a nascondino di Francesco Verderami, che ha cercato di fare chiarezza sulla faccenda.

" Nel divertente gioco a nascondino che l'amico Francesco Verderami si è inventato sul Corriere della Sera ha tirato in ballo un mio articolo su Il Giornale dicendo che un emissario del gen. Vannacci avrebbe recapitato ad un esponente dell'opposizione un messaggio con la richiesta di un aiuto mediatico per far decollare la sua idea di un nuovo partito di destra, arricchendolo con delle allusioni ". Così Augusto Minzolini, editorialista de il Giornale, replica a un articolo di Francesco Verderami pubblicato questa mattina sul Corriere della sera, in cui il giornalista di via Solferino ricostruisce un ipotetico asse politico tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci per colpire sia il centrosinistra che il centrodestra.

