Regione Calabria rafforza gli Ambiti sociali con 225 esperti
La Regione Calabria ha avviato un intervento volto a potenziare gli Ambiti sociali, assegnando 225 esperti per sostenere la capacità amministrativa dei Comuni. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficacia dei servizi sociali e a garantire una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, favorendo un approccio più coordinato e sostenibile nel settore sociale.
Regione Calabria, via al potenziamento degli Ambiti sociali: 225 esperti per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni. La Regione Calabria compie un passo decisivo nel percorso di riforma del welfare territoriale. È in fase di avvio l’assegnazione delle figure professionali selezionate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinate a supportare gli Ambiti territoriali sociali (Ats) nella gestione dei servizi e nell’attuazione degli interventi rivolti alle comunità locali. Un’azione strutturale che punta a colmare una criticità storica: la difficoltà, soprattutto nei Comuni più piccoli, di trasformare le risorse disponibili in servizi concreti a causa della carenza di personale tecnico e amministrativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
