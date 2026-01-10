regione calabria rafforza gli ambiti sociali con 225 esperti

La Regione Calabria ha avviato un intervento volto a potenziare gli Ambiti sociali, assegnando 225 esperti per sostenere la capacità amministrativa dei Comuni. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficacia dei servizi sociali e a garantire una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, favorendo un approccio più coordinato e sostenibile nel settore sociale.

Regione Calabria, via al potenziamento degli Ambiti sociali: 225 esperti per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni. La Regione Calabria compie un passo decisivo nel percorso di riforma del welfare territoriale. È in fase di avvio l’assegnazione delle figure professionali selezionate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinate a supportare gli Ambiti territoriali sociali (Ats) nella gestione dei servizi e nell’attuazione degli interventi rivolti alle comunità locali. Un’azione strutturale che punta a colmare una criticità storica: la difficoltà, soprattutto nei Comuni più piccoli, di trasformare le risorse disponibili in servizi concreti a causa della carenza di personale tecnico e amministrativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Politiche sociali, al via supporto Comuni con 180 esperti del ministero e 45 della Regione - Per affrontare in modo strutturale le difficoltà che molti Comuni riscontrano nella progettazione e nella capacità di spesa delle risorse sociali, è stata avviata l’assegnazione di 180 esperti ... msn.com