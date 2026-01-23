L' ex sede delle Politiche Sociali al Terzo Settore | i Cinquestelle spingono per la Cittadella del Volontariato

Il Movimento 5 Stelle di Foggia ha presentato alla sindaca Maria Aida Episcopo e alla Giunta una proposta per riqualificare l'ex sede delle Politiche Sociali al Terzo Settore. La proposta, sostenuta dall’assessora Simona Mendolicchio, prevede la destinazione degli spazi alle associazioni di volontariato, contribuendo alla creazione di una Cittadella del Volontariato. La proposta è stata formalizzata e rimane in attesa di eventuali sviluppi.

