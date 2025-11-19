Referendum giustizia Travaglio a La7 | Il centrodestra attacca Gratteri perché la gente si fida di lui e teme la sua forza

“ Da parte di Giorgia Meloni c’è un’allergia nei confronti dei poteri di controllo solo quando le danno torto “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che mette in fila gli episodi che mostrano un filo rosso: l’irritazione del governo verso chi esercita una funzione di vigilanza. Travaglio osserva che la Corte dei Conti, un tempo invocata dal centrodestra “addirittura con delle denunce” contro gli avversari politici, diventa improvvisamente un nemico quando solleva rilievi su “contratti strani, affari strani sul Ponte sullo Stretto o sprechi strani “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, Travaglio a La7: “Il centrodestra attacca Gratteri perché la gente si fida di lui e teme la sua forza”

