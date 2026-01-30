Scontro Nordio-Cassazione su riforma della giustizia | Blasfemo dire che limita l'indipendenza delle toghe

Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il ministro Nordio ha preso parola e ha risposto forte al primo Presidente della Corte. Quest’ultimo aveva parlato di rischi per l’autonomia delle toghe, ma Nordio ha replicato senza mezzi termini: “Blasfemo dire che la riforma minerà l’indipendenza dei magistrati”. Le parole sono arrivate subito dopo il suo intervento, in un clima teso e deciso.

All'inaugurazione dell'Anno Giudiziario in Cassazione, il ministro Nordio ha risposto duramente al primo Presidente della Corte, che nel suo intervento aveva sottolineato i rischi di possibili limiti all'autonomia delle toghe: "Blasfemo sostenere che la riforma minerà l'indipendenza dei magistrati".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Nordio Cassazione Nordio “Blasfemo dire che riforma della giustizia mini indipendenza delle toghe” Il ministro Nordio attacca duramente le critiche sulla riforma della giustizia, definendole “blasfeme” chi sostiene che limiti l’indipendenza delle toghe. La Cassazione: «Giustizia, serve reciproco rispetto tra istituzioni». Nordio: «Blasfemo dire che riforma mini indipendenza toghe» Questa mattina, nella sala dell'Aula Magna della Cassazione, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nordio Cassazione Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Il Tar respinge il ricorso sul referendum, si vota il 22 e 23 marzo. Scontro sul voto dei fuori sede; Referendum, oggi l'udienza al Tar sulla data: due avvocati per il No, 14 per il Sì. La memoria: A rischio validità del voto; Nordio, la P2 di Gelli e il dibattito negato sulla riforma della giustizia. La Cassazione: «Giustizia, serve reciproco rispetto tra istituzioni». Nordio: «Blasfemo dire che riforma mini indipendenza toghe»Nell'Aula Magna della Cassazione la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026. Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ... msn.com Nordio: Blasfemo dire che la riforma mina l'indipendenza. Se vince il No restiamo al nostro postoIl ministro interviene all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione. La replica del presidente dell'Anm: Mi spiace che sia stato usato il termine blasfemo. Noi abbiamo delle opinioni che ... ilfoglio.it Scontro tra giudici e politica: cosa cambia con la riforma Nordio - facebook.com facebook #TG2000 - Inaugurazione anno giudiziario in #Cassazione. Nuovo scontro #Nordio-magistrati #30gennaio #TV2000 #Giustizia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.