Referendum l' ultima di Landini | Sorteggio Csm? Non è degno di un Paese serio

Il leader della Fiom, Landini, critica l’idea di introdurre il sorteggio per la nomina dei membri del Csm, sottolineando come questa proposta possa mettere in discussione la serietà delle istituzioni italiane. Con un tono pacato, invita a riflettere sulla coerenza delle scelte di riforma, evidenziando l’importanza di mantenere un sistema che garantisca autorevolezza e credibilità alle cariche pubbliche.

"Perche' non sorteggiamo i parlamentari? Perche' non sorteggiamo i sindaci? Siamo su Scherzi a parte o siamo in un Paese serio e degno di questo nome?". A margine di un'iniziativa sul no al referendum della giustizia, organizzata a Napoli dalla Fp Cgil, Maurizio Landini risponde cosi' a una domanda dei giornalisti sul sorteggio del Csm. "In passato c'e' stata una discussione sui sorteggi con le palline calde nei campionati del mondo - ricorda il segretario della Cgil - Qui siamo di fronte a una situazione di questo genere". 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.

