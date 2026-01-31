Referendum Giustizia Nasce sull’Amiata il Comitato per il ’no’

A Santa Fiora nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustizia. I rappresentanti di varie forze politiche, sindacali e associazioni si sono incontrati ieri alla sede della CGIL per mettere in piedi il fronte che si oppone alla riforma. L’obiettivo è spiegare ai cittadini cosa cambia e difendere il sistema attuale, che molti considerano fondamentale.

AMIATA Nasce anche sull'Amiata il fronte del No al referendum sulla giustizia. Ieri, giovedì 29 gennaio, presso la sede della CGIL di Santa Fiora, si è costituito ufficialmente il comitato territoriale per il No, che riunisce forze politiche, sindacali e associative con l'obiettivo di informare i cittadini e difendere l'attuale impianto costituzionale. Al tavolo di lavoro erano presenti rappresentanti di Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Cgil e Anpi, a testimonianza di una convergenza ampia e trasversale. Hanno partecipato all'incontro Dario Russo, segretario di Rifondazione Comunista di Santa Fiora, Franco Menichetti per la Cgil, Carlo Balducci per l'Anpi, Giuseppe Merisio e Cristiana Manzi di Rifondazione Comunista.

