Referendum giustizia a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

Firenze, 3 dicembre 2025 - Nasce il 'Comitato per il Sì' a Palazzo Vecchio, presentato stamani dai consiglieri comunali Luca Santarelli (Nm) e Paolo Bambagioni (lista Schmidt): lo scopo, è stato spiegato, è "realizzare una serie di iniziative in vista del voto sul referendum confermativo della riforma della giustizia, che comprende la separazione delle carriere in magistratura". "Già nel mese di dicembre lanceremo un primo appuntamento - hanno dichiarato i due consiglieri - per presentare i primi aderenti al comitato". "Il voto 'Sì' è per i cittadini e la certezza della terzietà della Giustizia - ha osservato Santarelli - al quale hanno già aderito esponenti di rilievo di sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

