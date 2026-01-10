Referendum Bonelli Votare No per difendere democrazia

Il referendum in corso rappresenta un momento importante per la difesa della democrazia. Bonelli invita alla mobilitazione per contrastare le proposte che mirano a ridurre i contrappesi istituzionali e a mettere sotto controllo la magistratura, organo indipendente. È fondamentale partecipare con consapevolezza e responsabilità, per tutelare i principi fondamentali della nostra Costituzione e preservare un equilibrio democratico.

"Invitiamo a una grande mobilitazione del paese in difesa della democrazia perché c'è una destra che non vuole tutti i contrappesi che ci sono in una democrazia" e per questo a "chi vuole creare impunità e sottoporre al controllo del governo la magistratura, che è un organo indipendente, da parte nostra ci sarà un secco no per difendere la democrazia e la nostra costituzione". Così il leader di AVS Angelo Bonelli arrivando al Centro Frentani per il lancio della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia.

