Recupero e trasferimento dei pesci | La diga del Molato diventa vivaio per il luccio italico

La diga del Molato si trasforma in un vivaio naturale per il ripopolamento del luccio italico. L’operazione, portata avanti da Fipsas Piacenza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, si è conclusa con successo. Dopo settimane di lavoro, i pesci sono stati recuperati e trasferiti nell’area, contribuendo a rafforzare la presenza di questa specie nel territorio.

