Scopri la nuova evoluzione “Il Bandito”, un percorso di 21 giorni pensato per affinare le tue abilità difensive e di recupero palla. Una sfida intensa che mette alla prova l’intelligenza tattica e la capacità di anticipare gli avversari, trasformandoti in un vero maestro del recupero. Preparati a elevare il tuo gioco e a dominare la fase difensiva con strategie innovative e efficaci.

© Imiglioridififa.com - Nuova Evoluzione: Il Bandito – Diventa un Maestro del Recupero Palla (The Bandit) È disponibile l'Evoluzione "Il Bandito" (21 giorni), una sfida focalizzata sull'intelligenza difensiva e sulla capacità di rubare palla. È l'EVO ideale per trasformare un centrocampista o un difensore in un vero "ladro" di palloni grazie all'aggiunta dello stile di gioco d'élite Gioco d'anticipo+. Durata: 21 giorni.. Costo: 20.000 Crediti o 200 FC Points.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 85.. N° stili di gioco max: 10.. N° stili di gioco+ max: 1.. I Miglioramenti Totali (Focus Difesa e Interventi). Il punto di forza assoluto di questa Evoluzione è l'aggiunta di Gioco d'anticipo+, uno dei PlayStyle più forti del gioco per i recuperi palla puliti.

