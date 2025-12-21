In aumento a Genova i reati contro donne minori e anziani

Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani. In particolare, i casi sono passati da 234 a 308, evidenziando una tendenza crescente. Questo dato sottolinea l’importanza di interventi mirati e di una costante attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

