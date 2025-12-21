In aumento a Genova i reati contro donne minori e anziani

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani. In particolare, i casi sono passati da 234 a 308, evidenziando una tendenza crescente. Questo dato sottolinea l’importanza di interventi mirati e di una costante attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il bilancio dei primi tre anni del Nucleo fasce deboli della Polizia locale genovese. Aumentano i reati contro donne, minori e anziani: da 234 a 308 casi in tre anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

in aumento a genova i reati contro donne minori e anziani

© Ilsecoloxix.it - In aumento a Genova i reati contro donne, minori e anziani

Leggi anche: Reati contro i minori in aumento in Puglia: 299 casi nel 2024, il 65% delle vittime è femmina

Leggi anche: Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In aumento a Genova i reati contro donne, minori e anziani; «Violenza di genere, casi in aumento: 211 in 11 mesi»; Reati in aumento e sempre più spesso commessi da minorenni: l’allarme della procura di Palermo; Genova: 507 minori non accompagnati in carico al Comune, potenziata l’accoglienza.

aumento genova reati controIn aumento a Genova i reati contro donne, minori e anziani - Il bilancio dei primi tre anni del Nucleo fasce deboli della Polizia locale genovese. ilsecoloxix.it

aumento genova reati controA Genova 9 arresti e sequestri di droga e stupefacenti, 17 persone denunciate - I controlli si sono concentrati nel quartiere di Sampierdarena, ai giardini della Fiumara e nel centro storico ... ilsecoloxix.it

Reati contro i minori, record in Italia: oltre 7000 solo nel 2024 - Vittime femminili predominanti, boom dei reati digitali e maltrattamenti in famiglia. panorama.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.