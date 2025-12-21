In aumento a Genova i reati contro donne minori e anziani
Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani. In particolare, i casi sono passati da 234 a 308, evidenziando una tendenza crescente. Questo dato sottolinea l’importanza di interventi mirati e di una costante attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.
Il bilancio dei primi tre anni del Nucleo fasce deboli della Polizia locale genovese. Aumentano i reati contro donne, minori e anziani: da 234 a 308 casi in tre anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Reati contro i minori in aumento in Puglia: 299 casi nel 2024, il 65% delle vittime è femmina
Leggi anche: Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes
