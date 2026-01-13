Real Betis-Elche mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani attesi a La Cartuja

Il prossimo 14 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa a La Cartuja l’incontro tra Real Betis ed Elche, valido per gli ottavi di finale della Copa del Rey. La partita vede affrontarsi due squadre della Primera Division, con il Betis che gioca in casa e punta a proseguire il proprio percorso nella competizione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Uno degli ottavi di finale di Copa del Rey è quello in programma a La Cartuja, tra due squadre di Primera Division: il Real Betis ospiterà l'Elche per proseguire il suo cammino in questa manifestazione. Le due squadre si sono incontrate a inizio stagione in Liga e avevano equamente diviso la posta in palio; adesso invece .

