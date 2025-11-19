Attacchi aerei su Gaza | almeno 28 morti tra cui donne e bambini nuova escalation tra Israele e Hamas

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 28 morti nei raid aerei dell'IDF su Gaza, molti sono donne e bambini; il portavoce di Hamas ha condannato gli attacchi definendoli un “massacro” e una “pericolosa escalation”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

attacchi aerei gaza almenoAttacchi aerei su Gaza: almeno 28 morti, tra cui donne e bambini, nuova escalation tra Israele e Hamas - Almeno 28 morti nei raid aerei dell’IDF su Gaza, molti sono donne e bambini; il portavoce di Hamas ha condannato gli attacchi definendoli un “massacro” e una “pericolosa escalation”. Segnala fanpage.it

Hamas, 'a Gaza e Khan Yunis terribile massacro Israele' - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da laregione.ch

attacchi aerei gaza almenoIsraele rompe la tregua: raid su Gaza dopo l'attacco in Libano - In un’escalation pericolosa, l’esercito israeliano ha intensificato oggi gli attacchi aerei sia nella Striscia di Gaza che nel sud del Libano, mettendo seriamente a rischio la tregua in entrambi i fro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attacchi Aerei Gaza Almeno