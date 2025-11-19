Attacchi aerei su Gaza | almeno 28 morti tra cui donne e bambini nuova escalation tra Israele e Hamas

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Difesa romeno, sottolineando che "il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" a seguito degli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Mercoledì mattina sono stati dispiegati aerei polacchi e alleati per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco dopo che la Russia ha lanciato attacchi aerei. @luigispinola Vai su X

Attacchi aerei su Gaza: almeno 28 morti, tra cui donne e bambini, nuova escalation tra Israele e Hamas - Almeno 28 morti nei raid aerei dell’IDF su Gaza, molti sono donne e bambini; il portavoce di Hamas ha condannato gli attacchi definendoli un “massacro” e una “pericolosa escalation”. Segnala fanpage.it

Hamas, 'a Gaza e Khan Yunis terribile massacro Israele' - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da laregione.ch

Israele rompe la tregua: raid su Gaza dopo l'attacco in Libano - In un’escalation pericolosa, l’esercito israeliano ha intensificato oggi gli attacchi aerei sia nella Striscia di Gaza che nel sud del Libano, mettendo seriamente a rischio la tregua in entrambi i fro ... Come scrive msn.com