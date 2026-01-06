Gaza la tregua è solo sulla carta | Israele bombarda 420 morti dal cessate il fuoco

Dal 10 ottobre, data dell’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, si sono registrati almeno 420 decessi tra i palestinesi, nonostante gli accordi ufficiali. La situazione sul campo rimane complessa, con continui episodi di violenza e bombardamenti che minano gli sforzi di stabilizzazione. È importante analizzare gli sviluppi recenti per comprendere le reali condizioni nella regione e le implicazioni del conflitto.

Da quando a Gaza è entrato in vigore il cessate il fuoco il 10 ottobre scorso, sono morti almeno 420 palestinesi. La cifra è quella resa pubblica dalle autorità della Striscia, controllate da Hamas e su cui dunque pesa una possibile parzialità. Tuttavia, i raid e i bombardamenti degli ultimi giorni sono oggettivamente riscontrabili. Al pari del fatto che ogni incursione fa inevitabilmente aumentare il conteggio delle vittime. Al di là dei dati quindi, sotto il profilo strettamente politico è da registrare che la tregua a Gaza è solo sulla carta. Non si sta più assistendo ad azioni di largo raggio, ma al tempo stesso non si sta nemmeno osservando l’esistenza di un vero cessate il fuoco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

